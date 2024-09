Blessé, Ethan Mbappé manquera les retrouvailles avec son frère

Affrontement familial annulé.

Le Real Madrid débarque dans le Nord ce mercredi pour un affrontement pop-corn face au LOSC, et on pouvait s’attendre à quelques images sympas entre Kylian Mbappé et Ethan Mbappé, potentiellement adversaires sur le terrain pour la première fois de leur vie. Il n’en sera rien, finalement, puisque le cadet est forfait pour la rencontre. Plus que ça, même, puisque le milieu de terrain est sérieusement touché au quadriceps et devrait manquer, selon Le Parisien, deux à trois mois de compétition. Le jeune joueur lillois aurait rechuté le week-end dernier lors de son entrée tardive face au Havre, après avoir déjà souffert d’un adducteur en début de saison.

Tout le contraire du plus âgé des deux, qui lui est de retour plus vite que prévu.

