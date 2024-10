Kylian Mbappé et le syndrome de Stockholm

« Bon match 👍🏻🇫🇷 » : c’est via cette tiède story Instagram, publiée au moment de l’annonce de la composition des Bleus face à Israël jeudi soir, que Kylian Mbappé a encouragé l’équipe dont il est d’habitude le capitaine. Lui se trouvait alors à 1300 kilomètres de la Bozsik Aréna de Budapest, à Stockholm : a priori loin du football, donc. Arrivé la veille dans la capitale suédoise, en compagnie d’un certain Nordi Mukiele, Kyks a passé un peu de bon temps, notamment dans une salle privée du « V Nattklubb », à Stureplan. Pas de bol : malgré le masque, les paparazzis de Sportbladet l’ont traqué, pendant 48 heures, pour le mitrailler à la sortie d’un restaurant, dévoiler les moindres détails de son week-end suédois et même évoquer ses histoires sentimentales. Le Bondynois pensait peut-être s’offrir un peu de répit lors de cette trêve, loin du Chiringuito ou du terrible double pivot Marca–As : c’est raté. Et l’attaquant n’avait vraiment pas besoin de ça.

La story Instagram de Kylian Mbappé, jeudi soir aux alentours de 20h45.

« J’ai échangé avec Kylian bien évidemment, de par sa situation qui est encore incertaine. Il y a des interrogations. Il a un problème qui n’est pas grave mais qui nécessite des soins pour bien récupérer. Je ne suis pas là pour prendre des risques », déclarait Didier Deschamps le 3 octobre, après avoir dévoilé une liste sans son numéro 10. Entré à la 57e minute face à Lille la veille, Kyks était même titulaire contre Villarreal, le 5 octobre. Mercredi, la Dèche a donc de nouveau été interpelée sur le sujet. « Les clubs ont toujours eu ce pouvoir, ce ne sont pas les fédérations qui payent les joueurs, a-t-il posé. C’est déjà arrivé que je ne prenne pas des joueurs et qu’ils puissent jouer, ou l’inverse. Il y a une attention encore plus importante des clubs avec les joueurs qui jouent en sélection, a évacué le sélectionneur depuis Budapest. ll a joué le match du week-end en n’étant pas à 100%. Est-ce que c’est bien pour le joueur et l’équipe de France ? Je ne pense pas. »

Son premier rassemblement loupé en cinq ans

Absent d’un rassemblement pour la première fois depuis cinq ans tout pile – blessé, en novembre 2020, il avait tout de même répondu à l’appel, ratant les deux premiers matchs avant de rentrer lors du troisième –, lui qui encaisse des saisons à 60 matchs depuis 2017, le meilleur buteur du dernier Mondial devrait rester enfermé dans sa villa madrilène à boire des infusions et travailler son interprétation de la Marseillaise ? Malgré toute sa dextérité, son mental et son caractère, Kylian Mbappé est comme tout le monde : parfois, il a des coups de mou. Et parfois, il veut juste décompresser, profiter de la vie avec ses potes, ses proches, ou qui il souhaite – tant que ce n’est pas le rappeur Diddy. Alors que la question de la santé mentale – et l’usure physique – des footballeurs est de plus en plus mise en avant, KM7 a bien le droit à un peu de paix. Même s’il est énervant sur le terrain et qu’il gagne 850 fois le salaire d’un jeune professeur.

Detaljerna om Mbappés besök i Stockholm • Två festnätter med specialinbjudna gäster https://t.co/Au9HVZXO7Q — Sportbladet (@sportbladet) October 11, 2024

On ne connaîtra jamais réellement la teneur de la discussion que DD et son capi ont eue avant cette fenêtre internationale, ni les raisons précises pour lesquelles l’ancien Parisien ne fait pas partie du groupe France ce mois-ci. On ne saura pas, non plus, si le néo-Madrilène a tout de même pu visionner en direct la masterclass d’Eduardo Camavinga et les quatre pions inscrits par les Tricolores face aux Bleu et blanc. Ce que l’on peut surtout reprocher au crack de Bondy, aujourd’hui, c’est une communication bancale, opaque, voire inexistante, qui le fait passer pour le roi des sales gosses : cette virée au pays d’Ikea et des köttbullar ressemble ainsi à du pain béni pour qui veut se payer l’icône nationale. Et les oreilles du buteur devraient continuer de siffler, jusqu’à son prochain doublé sous le maillot bleu. En attendant, Kylian Mbappé n’oublie pas son pays : jeudi soir à Stockholm, c’est tout de même dans un établissement français, « Chez Jolie », qu’il s’est attablé.

