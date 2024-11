Le sélectionneur israélien remercie la France pour la sécurité... et oublie de citer Macron

Classée sous haute surveillance en raison du contexte géopolitique, la purge entre la France et Israël (0-0) encadrée par des milliers de forces de l’ordre s’est déroulée dans un calme relatif, malgré des incidents dans la tribune Nord du Stade de France, où un cordon de stadiers a dû être mis en place pour stopper des bagarres.

Après le très bon résultat obtenu par son équipe, le sélectionneur d’Israël Ran Ben Shimon a tenu à remercier les autorités sur place, quelques jours après avoir été « très bien accueillis » à leur arrivée sur le sol français.

Il remercie Sarkozy et Hollande, mais pas Macron

« Nous remercions les services de sécurité qui nous ont protégés. On remercie les autorités françaises. La sécurité était extraordinaire et fantastique. La France a été exceptionnelle. Nous remercions Messieurs Sarkozy et Hollande », a lâché le sélectionneur face à la presse, sans mentionner le nom d’Emmanuel Macron, pourtant présent hier soir dans les travées du Stade de France. Un oubli qui ne serait pas si anodin. « M. Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l’ONU », avait notamment prévenu le président de la République en octobre. Ces propos avaient provoqué la colère du gouvernement israélien.

