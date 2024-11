Emmanuel Macron assistera à France-Israël jeudi

Qui a dit qu’il n’y aurait personne au stade ?

L’Élysée a confirmé ce dimanche qu’Emmanuel Macron sera bien présent au Stade de France jeudi soir. Le président de la République assistera au match de Ligue des nations opposant les Bleus à Israël. Malgré le contexte extrêmement tendu compte tenu de l’actualité du conflit israélo-palestinien et des incidents survenus à Amsterdam cette semaine, le chef de l’État viendra en compagnie de son Premier ministre Michel Barnier et du ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau pour « afficher son plein et entier soutien à l’équipe de France, comme il le fait à chaque match » et « envoyer un message de fraternité et de solidarité après les actes antisémites intolérables qui ont suivi le match à Amsterdam cette semaine ».

Venir alors que tout juste 20 000 supporters sont annoncés, c’est malin pour éviter les sifflets.

Le dispositif policier ultrarenforcé pour France-Israël