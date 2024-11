Faible affluence attendue pour France-Israël

Ça promet.

Alors que Bruno Retailleau, le ministre de l’Intérieur, a confirmé ce vendredi que la rencontre de Ligue des nations entre la France et Israël se tiendra bien au Stade de France jeudi prochain, et ce malgré les heurts ayant eu lieu la nuit dernière à Amsterdam après le match entre l’Ajax et le Maccabi Tel-Aviv, l’enceinte risque de sonner un peu creux. Selon les premières estimations, seuls 15 000 à 20 000 spectateurs seraient attendus d’après L’Équipe.

Triste retour en vue pour les Bleus ?

Si cette affluence se confirme, ce serait la plus faible de l’histoire de l’enceinte pour un match de l’équipe de France. Ces chiffres s’expliquent par le contexte géopolitique autour de cette rencontre, qui a obligé les autorités françaises à renforcer considérablement le dispositif de sécurité aux abords et dans l’enceinte même pour la rencontre. Ce match de Ligue des nations signe pourtant le retour des Bleus au Stade de France après une longue absence (1 an et 5 mois environ) suite aux préparatifs des Jeux olympiques 2024.

Donc personne ne sera là pour célébrer le triplé de Michael Olise ?

