Stade de France : Un très gros dispositif de sécurité pour France-Israël

Les vacances des policiers seront finies.

Le match de Ligue des nations entre la France et Israël, qui aura lieu le 14 novembre au Stade de France, va se jouer dans des conditions particulières. En raison du contexte géopolitique très tendu et d’un risque très élevé d’attentat, un dispositif de sécurité extrêmement renforcé sera mis en place aux abords et dans l’enceinte même. « Pour nous assurer que les personnes entrent en toute sécurité, il y aura des fouilles importantes et surtout un gros dispositif de sécurité à l’extérieur et à l’intérieur du stade », a expliqué Laurent Nunez, le préfet de la police de Paris, ce jeudi matin sur RMC.

Un match à « hauts risques »

« Ce n’est pas habituel d’être à l’intérieur du stade. On travaille avec la FFF parce que c’est un match à hauts risques. On est requis par l’organisateur, la FFF. Dans le dispositif que je suis en train de préparer et que je présenterai au ministre, je me prépare à toutes les hypothèses, dont celle d’avoir à entrer à l’intérieur pour éviter les incidents. Il y aura un très haut niveau de sécurité, détaille Nunez, avant de se montrer un poil plus rassurant. Tout se passera bien. »

Bah super !

