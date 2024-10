Les Bleus joueront contre Israël au Stade de France

AT le Mardi 15 Octobre à 16:21 Article modifié le Mardi 15 Octobre à 16:21

Comme si de rien n’était.

On ne savait pas encore où et dans quelles conditions allait se disputer le match entre la France et Israël, le mois prochain à l’occasion du dernier rassemblement tricolore de l’année. La rencontre se jouera bien au Stade de France, dans des conditions habituelles, c’est-à-dire avec du public, a-t-on appris dans un communiqué publié ce mardi après-midi.

« Les conditions habituelles d’une rencontre de Ligue des nations »

La préfecture confirme « que le match international opposant les équipes de France et Israël se disputera le jeudi 14 novembre prochain au Stade de France dans les conditions habituelles d’une rencontre de Ligues des nations et sera bien évidemment ouvert au public ». Les hypothèses d’un huis clos ou d’une délocalisation au Parc des Princes existaient, pour minimiser le risque de débordements, en raison du conflit au Proche-Orient.

