Youth League : Monaco s’impose face à Benfica, Lille tenu en échec à Bologne

Bonnes opérations.

En Youth League, la réaction des jeunes Monégasques était attendue après trois matchs sans victoire qui mettaient les joueurs de Djimi Traoré dans une position délicate au classement. Celle-ci est arrivée ce mercredi à la Turbie. Face à Benfica, les Monégasques l’ont emporté sur la plus petite des marges grâce à un but inscrit par Lucas Michal juste avant la pause (1-0, 44e).

Ce n’est pas faute d’avoir tremblé en toute fin de match, même à 11 contre 10, mais le roseau n’a pas rompu, et l’essentiel est assuré. Avec ce succès, les joueurs de la Principauté sont 17es au classement, la qualification pour la phase finale étant réservée aux 22 premiers.

Les Lillois n’ont pu faire mieux qu’un match nul

Dans le même temps, le LOSC a dû se contenter du nul face à Bologne (2-2). D’abord devant au score grâce à un but de Younes Lachaab (1-0, 21e), les jeunes Dogues ont ensuite concédé par deux fois avant qu’Ousmane Touré ne vienne arracher un match nul (2-2, 62e) qui permet à son équipe de rester dans le top 22, et plus précisément à la 19e place.

Tout ça sans Fernandez-Pardo et Sarhaoui.

