Des supporters lillois agressés à Bologne

Pas de Dolce Vita à Bologne.

L’avant-match des supporters lillois ne s’est pas passé comme prévu. En déplacement à Bologne pour supporter le LOSC ce mercredi soir, des supporters ont été attaqués dans la nuit de mardi à mercredi par une horde de 80 hooligans bolognais dans un pub irlandais. Cette rixe est survenue alors que les Français s’étaient réunis afin de visionner la rencontre entre l’Inter et Leipzig.

Le LOSC a été informé qu’un groupe de supporters lillois a été victime, hier, d’une attaque collective à Bologne. 2 supporters ont été blessés à l’arme blanche et pris en charge médicalement. Nous vous appelons à faire preuve de la plus grande vigilance ! #BolognaLOSC — LOSC (@losclive) November 27, 2024

Pris pour cible au niveau de la via Zamboni, les supporters nordistes n’ont pas eu le temps d’esquiver l’attaque. Le triste bilan : trois blessés, dont deux hospitalisés après des coups portés à l’arme blanche avant l’arrivée de la police locale. L’un des fans lillois, touché au nez et au thorax, reste sous surveillance à la polyclinique Sant’Orsola, mais ses jours ne sont pas en danger. Le deuxième, atteint près du foie, a pu quitter l’hôpital. Le LOSC, de son côté, a condamné une attaque « lâche et intolérable », tandis que les autorités italiennes promettent des mesures pour sécuriser les fans lillois en marge de la rencontre.

