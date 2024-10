Les Lillois créent l’exploit face au Real… en Youth League

LOSC 2-1 Real Madrid

Buts : Diaoune (40e) et Ayodele (44e) pour les Dogues // Yañez (57e) pour les Merengues

Trop facile en fait.

Un peu plus de deux semaines après être revenus frustrés du Portugal à l’issue du nul face au Sporting Portugal, les jeunes du LOSC ont cette fois-ci frappé un grand coup à Luchin en venant à bout du Real Madrid, encore invaincu jusqu’ici. Une victoire de prestige qui s’est largement dessinée juste avant la mi-temps, quand Lachaab distillait deux centres parfaits pour Diaoune (40e) et Ayodele (44e). Le premier envoyait une mine en lucarne, et le second crucifiait le portier espagnol d’une lourde frappe. En quatre minutes, les « Tchos » lillois venaient de faire le plus dur face à des jeunes de la Casa Blanca qui n’avaient pas encore réussi à se montrer dangereux.

Tout comme les Nordistes, ils l’ont été sur leur seule véritable occasion. Malgré la très nette domination des locaux, les Madrilènes réduisaient la marque par Daniel Yañez d’une frappe à ras de terre peu avant l’heure de jeu (57e). Mais ça n’aurait pas suffi pour relancer la machine. Malgré un sursaut d’orgueil en fin de match pour les Espagnols, c’est le LOSC qui repart avec les trois points dans la poche.

⏱ 90’ | 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗘́ 🔚 𝐋𝐄𝐒 𝐃𝐎𝐆𝐔𝐄𝐒 𝐒'𝐎𝐅𝐅𝐑𝐄𝐍𝐓 𝐋𝐄 𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐃 🤩 Quel match, quels joueurs, quelle équipe ! 👊 𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝒍𝒆𝒔 𝒈𝒂𝒓𝒔 ! 2⃣ – 1⃣ | #LOSCRMA pic.twitter.com/FHAf8kn35v — LOSC Academy (@loscacademy) October 2, 2024

Au tour des grands de faire la même chose maintenant.

