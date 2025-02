Après l’exclusion de Cornelius, Pablo Longoria crie au complot, insulte la Ligue 1 et veut rejoindre la Super League

Le prime du Ouin-Ouin.

Sèchement battu à l’Abbé-Deschamps par l’AJ Auxerre (3-0), l’Olympique de Marseille a tout de même trouvé des raisons de se plaindre après la rencontre. En cause : l’expulsion de Derek Cornelius, sanctionné d’un second jaune après avoir percuté la hanche de Hamed Junior Traorè en réalisant une intervention défensive. En colère face à cette décision, Pablo Longoria s’était déjà mis en scène en tribunes en se montrant particulièrement remuant. Après le match, le président marseillais a poussé son coup de gueule près des vestiaires : « 20 ans de carrière, jamais vu ça ! » La Provence a même rapporté des propos carrément complotistes de la part de l’Espagnol : « Tout est organisé depuis le jaune de Balerdi à Angers (l’Argentin était suspendu pour le match face à l’AJA en raison d’une accumulation de cartons jaunes, NDLR), c’est de la vraie corruption ! C’est un championnat de merde. Si l’OM a une proposition de Super League, on signe tout de suite. »

« On veut un arbitrage équitable »

Interrogé par DAZN après la rencontre, le conseiller institutionnel de l’OM, Fabrizio Ravanelli, a lui aussi dégainé la sulfateuse à l’encontre de Monsieur Jérémy Stinat, l’arbitre du match. « Toute la France l’a vu. Monsieur Stinat, il a fait n’importe quoi, il a fait un arbitrage scandaleux ! Le second carton jaune à Cornelius est inacceptable. Tout le monde a vu qu’il a pris le ballon. On était déjà dans une situation difficile en raison de l’absence de notre capitaine (Leonardo Balerdi, NDLR), pas là à cause de cartons contre Angers et Rennes qui n’existaient pas. Nous, on n’accepte plus cette situation-là. On veut un arbitrage équitable. Je ne sais pas s’il y a quelque chose contre l’OM… Il y a beaucoup de sujets qui sont contre l’OM, et ça inquiète le club et les supporters. »

🎙️ | Les dirigeants de l’@OM_Officiel, Pablo Longoria et Fabrizio Ravanelli, expriment leur colère face à l’arbitrage ! 😡 🔗 https://t.co/mOvdgnXTNF#AJAOM pic.twitter.com/hzYLMf3FcC — DAZN France (@DAZN_FR) February 22, 2025

« MoN clUB déRange !!! »

