En Youth League, Brest éliminé et Paris rassasié

La Masia reste la Masia.

La porte pour Brest en Youth League. Les p’tits Ty-Zefs se sont inclinés (0-2) à Barcelone et ne verront pas les seizièmes de finale. Ils avaient gagné leur premier point en Youth League face à Leverkusen, mais n’ont rien pu faire face à une équipe qui n’a perdu que son premier match en Youth League cette saison. Les joueurs d’Olivier Auriac ont pris deux buts sur corner, et devront donc se consoler face au PSV Eindhoven, dans deux semaines.

Le PSG bientôt qualifié ?

Le PSG s’est lui tranquillement imposé 5-2 à Munich. En supériorité numérique pendant 45 minutes, les Parisiens ont compté sur un doublé (de buts et de passes décisives) d’Ibrahim Mbaye, 16 ans, et un triplé de Mahamadou Sangaré. Ils ont ensuite réalisé l’exploit de concéder deux buts en… une minute, la 78e. Après un point en trois matchs, les Parisiens de David Suárez ont remporté leurs deux suivants. Ils sont désormais quatorzièmes, en attendant les autres matchs de la cinquième journée. Les 22 premiers se qualifient. Plus qu’à aller le 10 décembre prochain à Salzbourg.

Ce bon vieux lever de rideau a du bon.

