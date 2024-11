Le PSG gagne enfin un match en Youth League

Le réveil des Titis.

Avec un nul et deux défaites, les Parisiens n’avaient pas le droit de chuter face aux jeunes de l’Atlético de Madrid. Et ça tombe bien, puisque la formation de David Suárez a déroulé ce mercredi au Campus PSG (4-2). Installés dans le camp adverse dès l’entame, les Parisiens enchaînent les occasions franches, avant d’être récompensés grâce à un splendide coup franc de Mahamadou Sangaré (18e). Ce dernier, intenable tout le match, a inscrit un triplé en un quart d’heure. Histoire d’enfoncer le clou, Oumar Camara est venu couper un centre juste avant la pause (45e), pour permettre à son équipe de mener 4-0.

Superbe 1ère mi-temps de nos titis qui mènent 4-0 ! 🔥#UYL I 4-0 pic.twitter.com/ahV9hzGAZ4 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 6, 2024

Un second acte plus équilibré

Les débats se sont finalement rééquilibrés dans le second acte. À la sortie du vestiaire, Pan Abajo réduit l’écart grâce à une très belle frappe croisée (48e). La suite sera un long combat physique (cinq cartons jaunes). Après avoir longtemps buté sur la défense parisienne, les Espagnols inscrivent un second but à la suite d’un cafouillage sur corner (88e). Mais c’est trop tard. Le PSG se donne de l’air et se replace provisoirement à la 23e place.

La campagne est enfin lancée.

