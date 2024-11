Auxerre continue son chemin en Coupe d’Europe !

Icaunique.

Auxerre poursuit son chemin en Youth League. Vainqueur 5-0 à l’aller, l’AJA a terminé le travail avec sérieux au Centenary Stadium face au Valletta FC (0-2). Ben Viadère (26e) et Ryan Rodin (61e) ont inscrit les deux buts du match, tandis qu’Eid Hamzawiy a trouvé la barre (53e). Engagé dans la voie des champions domestiques, Auxerre rejoint Hoffenheim, qui s’est débarrassé de Göteborg, au troisième tour. L’aller se jouera le 27 novembre et le retour le 11 décembre. En cas de qualification, les Icaunais accéderont à la phase à élimination directe, que Lille, Monaco et le PSG espèrent aussi atteindre via l’autre voie.

🔚 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 𝐄𝐓 𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈𝐅’ !!! 🥳 Direction le 3e tour d’UEFA Youth League pour nos jeunes qui s’imposent à nouveau contre le Valletta FC ! 🤩 𝑩𝑹𝑨𝑽𝑶𝑶𝑶 𝑳𝑬𝑺 𝑮𝑨𝑹𝑺 ! 🔵⚪️#UYL #VFCAJA (0-2) — AJ Auxerre (@AJA) November 6, 2024

La France marche sur l’Europe, dans toutes les catégories.