Pronostic Auxerre Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Auxerre fait le taf à domicile face à Dunkerque

Cette confrontation entre Auxerre et Dunkerque met aux prises ce dimanche une formation de Ligue 1 contre une de Ligue 2. L’an passé, le club bourguignon avait remporté la Ligue 2 mais s’était incliné à domicile face à Dunkerque (0-1) avant de prendre sa revanche dans le Nord de la France. De retour dans l’élite, l’AJA réalise une première moitié de saison intéressante puisque le club bourguignon est calé en 8e position avec 8 points de plus que le 1er relégable. Il est important de souligner l’excellent parcours des Bourguignons dans leur stade où ils affichent le second bilan de Ligue 1 avec 5 victoires, 2 nuls et 1 seul revers concédé contre l’AS Monaco. Dernièrement, le Paris Saint-Germain ou le Racing Club de Lens ont laissé des points en route à l’Abbé Deschamps. Bien parti en championnat, Auxerre va sans doute jouer le coup à fond dans cette Coupe de France et compte sur ses hommes forts avec les Perrin, Traoré ou Sinayoko.

Après une dernière année compliqué, Dunkerque se montre très intéressant cette saison en Ligue 2 et rêve de playoffs, voire plus. En effet, les Maritimes sont en 3e position du classement avec le même nombre de points que le 2e, le Paris FC. Battu dans le temps additionnel à Metz il y a 15 jours (2-0), Dunkerque s’est repris lors de la dernière journée en disposant logiquement de Caen (3-1) à domicile. Dans cette formation, on retrouve des éléments intéressants comme l’ancien stéphanois Rivera, l’expérimenté Bammou, le percutant Yassine ou le milieu de terrain Raghouber. Impressionnant dans son stade, Auxerre devrait prendre le dessus sur une équipe de Dunkerque qui pourrait privilégier la Ligue 2 et qui a tout de même perdu 3 de ses 4 derniers déplacements en L2. Comme lors du dernier match respectif de chaque équipe, les deux équipes pourraient marquer.

