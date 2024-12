Dunkerque passera les fêtes sur le podium après sa victoire face à Caen

USL Dunkerque 3 – 1 SM Caen

Buts : Bammou (53e), Sasso (65e), Courtet (83e, sp) pour les Maritimes // Tomé (73e) pour le Stade Malherbe

Dominer signifie aussi gagner.

C’était le choc des extrêmes en Ligue 2 au programme de ce lundi soir, Dunkerque équipe surprise de cette phase aller a reçu Caen, englué dans les bas fonds du classement. Dominateurs mais timorés en première période, les Maritimes ont fini par faire la différence dans les 45 dernières minutes pour finalement s’imposer 3 à 1.

Les Dunkerquois ont tout de suite tenté de démontrer leur supériorité, qui plus est à domicile mais les attaquants des Maritimes ont peiné à trouver la faille à l’image de Yacine Bammou signalé six fois en position de hors jeu lors de la première période. Mais ce sont les Caennais qui sont offerts la situation la plus dangereuse avec la frappe tout en puissance de Tidiam Gomis, repoussée par Adrian Ortola dans les pieds d’Alexandre Mendy qui est venu buter sur Opa Sanganté, auteur d’un retour salvateur (43e).

Dunkerque finit par faire parler sa supériorité

Frustrés à la pause, les Maritimes ont fini par traduire leur domination en seconde période. Enfin libéré du piège du hors jeu, Bammou a été à la conclusion de l’offensive nordiste partie depuis la surface d’Ortega (1-0, 53e). Le but du break est arrivé seulement dix minutes plus tard grâce à Vincent Sasso qui a parfaitement coupé la déviation de Sanganté (2-0, 65e). La réduction de l’écart par Gabin Tomé est venu redonner quelques lueurs d’espoir aux Normands (2-1, 73e), mais trop indisciplinée, la défense caennaise, par l’intermédiaire de Quentin Lecœuche, a offert un penalty aux Maritimes, parfaitement transformé par Gaëtan Courtet (3-1, 83e) et ainsi confirmer le succès de l’USLD. Une victoire qui permet aux Nordistes de passer les fêtes sur le podium, tandis que les Normands les passeront dans la zone rouge.

Deux salles, deux ambiances.

