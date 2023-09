Laval gagne encore, Grenoble passe dauphin, Annecy s’amuse

Mené par Guingamp, Laval a encore renversé le scénario sur sa pelouse pour conserver sa place de leader, devant un nouveau dauphin nommé Grenoble. Angers et Saint-Étienne ont également gagné, tandis qu'Amiens a calé devant Valenciennes.

Dans la forteresse Francis-Le Basser, Laval n’a pas cédé face à Guingamp, malgré l’ouverture du score de Baptiste Guillaume, à la conclusion d’une belle action menée par Mehdi Merghem et Amine El Ouazzani. Toujours capables de réagir sur leurs terres, les Tango recollent finalement grâce à Djibril Diaw sur corner, qui profite d’une mésentente entre Enzo Basilio et sa défense. Avant de remporter la partie, toujours sur coup de pied de coin, grâce à un coup de boule de Malik Tchokounté. Le leader n’a pas coulé. Après quatre matchs nuls sur un score vierge, Grenoble a lui mis fin à la série. Jessy Benet lance la soirée d’un penalty plutôt généreux, avant que Papa Yade ne mette fin à l’invincibilité de Brice Maubleu, après avoir pris le meilleur sur Mamadou Diarra. Fautif, le défenseur isérois se rachète au retour des vestiaires pour permettre au GF38 de prendre place sur le podium, tandis que les Normands s’enfoncent dans leur position de lanterne rouge. Du côté de Lorient face à Concarneau, Saint-Étienne a longtemps souffert avant de s’en remettre au supersub d’un soir Ibrahim Sissoko pour également se replacer au classement. Dans le haut du tableau toujours, Amiens s’est heurté à Valenciennes, malgré notamment une bonne entrée en jeu d’Andy Caroll.

Angers maîtrise Bastia, Rodez surprend Dunkerque

Le carton du jour est pour Annecy, qui s’est promené à Pau pour le plus grand plaisir des quelques supporters ayant fait le déplacement jusque dans le Sud-Ouest. Une ouverture du score d’Antoine Larose à la suite d’une boulette d’Antoine Batisse, une belle finition de Warren Caddy après un long coup franc remis dans la surface et un plat du pied de Kevin Mouanga, toujours sur coup franc, auront fait le bonheur des Annéciens. Au rayon des prétendants à la montée, Angers s’est racheté de sa seconde période complètement manquée à Rodez la semaine passée. De nouveau devant à mi-course grâce à un coup de casque de Pierrick Capelle sur corner – le thème de la soirée –, le SCO a cette fois tenu la barre après la pause, manquant le break sur une partie de ping-pong complètement folle à bout portant. Romaric Yapi y est même allé de son rouge dans le temps additionnel avant que Jean-Mattéo Bahoya ne vienne clore la marque. Les Ruthénois, eux, sont allés faire le job à Dunkerque grâce à une belle volée de Lucas Buades d’abord, puis une tête gagnante d’Andreas Hountondji, parfaitement servi par un très bon Lorenzo Rajot. Yohan Bilingi avait entre-temps réduit le score sur corner, en vain. Enfin sur un champ de patates, Ajaccio est venu à bout du Paris FC à la force d’une belle tête lobée de Tim Jabol-Folcarelli et d’un missile improbable de Yacine Bammou. Une percée d’Alimani Gory avait pourtant offert l’égalisation à Pierre-Yves Hammel, mais c’est resté insuffisant pour les Franciliens.

Dunkerque 1-2 Rodez

Buts : Bilingi (55e) pour l’USLD // Buades (16e) et Hountondji (67e)

Grenoble 2-1 Quevilly-Rouen

Buts : Benet (14e, SP) et Diarra (54e) pour le GF38 // Yade (45e) pour QRM

Amiens 0-0 Valenciennes

Angers 1-0 Bastia

Buts : Capelle (29e) et Bahoya (90e+6)

Expulsion : Yapi (90e+4) pour le Sporting

Laval 2-1 Guingamp

Buts : Diaw (61e) et Tchokounté (88e) pour les Tango // Guillaume (50e) pour l’En Avant

Concarneau 0-1 Saint-Étienne

But : Sissoko (73e)

Ajaccio 2-1 Paris FC

Buts : Jabol-Folcarelli (56e) et Bammou (67e) pour l’ACA // Hammel (58e) pour le PFC

Pau 0-3 Annecy

Buts : Larose (44e), Caddy (45e+5) et Mouanga (59e)

