Pronostic Martigues Laval : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Laval va chercher un résultat à Martigues

Depuis le début de saison, Martigues n’a pas pu disputer de matchs à domicile puisque son stade est en rénovation. Après plusieurs matchs au Vélodrome, les Martégaux évoluent actuellement à Gueugnon. Ce déplacement imposé se fait ressentir dans les résultats puisque Martigues possède de loin le pire bilan à domicile avec 1 seul point récolté. Dernier de Ligue 2, le club sudiste doit se ressaisir car il a accumulé jusqu’à maintenant 9 points, soit 5 de moins que le premier non-relégable. Après s’être imposée à Clermont, la bande de Laurey a été battue deux fois à domicile contre Caen et le Red Star, pour un nul face à Amiens à la Licorne (1-1). La semaine passée, Martigues a fait le job en Coupe de France en dominant Allobroges Asafia (0-5).

En face, Laval fut l’une des très bonnes surprises de la saison dernière en étant tout proche de participer aux play-off. Mal parti dans cette saison, le club mayennais avait dû attendre la 5e journée pour décrocher son 1er succès. Ensuite, les hommes de Frapolli ont remporté 4 victoires en 5 matchs. Équipe de cycles cette saison, Laval est sur une période un peu plus délicate puisqu’elle est sur 4 matchs sans la moindre victoire. Battus par Annecy et Clermont, les Tango ont ensuite limité la casse en signant deux matchs nuls contre Troyes et Bastia. En Coupe de France, le club mayennais a souffert mais s’est imposé face à Vitré. Face à une équipe martégale dans le dur à domicile et qui n’a marqué qu’1 but sur les 3 dernières journées, Laval devrait prendre les 3 points.

