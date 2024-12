Pronostic Grenoble Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble solide à la maison face à Amiens

Grenoble tente depuis plusieurs saisons de retrouver la Ligue 1. La formation iséroise pensait être sur la bonne voie l’an passé avec une première partie d’exercice réussi. La suite fut plus laborieuse et a poussé les dirigeants à se séparer de Vincent Hognon. Son remplaçant Laurent Peyrelade ne sera resté que quelques mois puisque cet été Oswald Tanchot a pris les rênes de l’équipe. Le GF38 est actuellement calé en milieu de tableau à la 10e place avec seulement 3 points de plus que le 1er relégable. Dans cette Ligue 2 très serrée, chaque point est important. Après un bon démarrage, les Grenoblois se présentent sur une série de 5 journées consécutives sans la moindre victoire et restent sur un nul à la maison face à Troyes (0-0). Les partenaires de Benet ont en revanche fait le job en Coupe de France en sortant Istres (0-4). Depuis l’entame de cet exercice, le GF38 s’est seulement incliné à une reprise au stade des Alpes, face à Dunkerque.

