Yacine Bammou dit au revoir à l’AC Ajaccio

Bammou ferme la boutique.

Arrivé à l’AC Ajaccio cet été en provenance d’Al-Shamal SC au Qatar, Yacine Bammou largue déjà les amarres. Le club corse l’a annoncé via un communiqué : « Yacine Bammou fait aujourd’hui un choix personnel que le club regrette et ne peut empêcher. Ses valeurs humaines et ses qualités footballistiques représentent une grande perte pour l’équipe. » Le départ du Marocain est un coup dur pour l’ACA, puisque l’ancien Nantais était un pilier du début de saison prometteur des Ajacciens (18 matchs joués en Ligue 2 sur 19 possibles).

Yacine Bammou quitte l'ACA 📄 L'ACA souhaite à Yacine toute la réussite qu'il mérite dans son nouveau projet et du bonheur entouré des siens ✊#ForzaAiacciu — AC Ajaccio (@ACAjaccio) December 20, 2023

Malgré son élimination en Coupe de France contre Orléans (N1) au neuvième tour, l’AC Ajaccio est positionné pour la course aux barrages à la montée en Ligue 1. Le prochain club de Yacine Bammou n’est pas encore connu, mais l’ACA précise que c’est un club étranger.

Saint-Étienne frustre Bordeaux, Auxerre numéro Hein