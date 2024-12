Harcèlement sexuel d’une employée : la FFF condamnée pour « manquements »

Une condamnation qui ne peut pas passer inaperçue.

Dans une décision datée du 27 novembre dernier, la Cour d’appel de Paris a condamné la Fédération française de football pour des « manquements » concernant le harcèlement sexuel dont a été victime une employée de la Fédération par le directeur financier de l’époque, Marc Varin. Comme l’indique l’AFP, cette condamnation vient confirmer celle prononcée par les prud’hommes en octobre 2021 et dont la FFF avait fait appel, le montant de la sanction financière à titre de dommages et intérêts du préjudice moral étant toutefois inférieur à celui prononcé il y a trois ans (2000 euros de moins, soit 8000 euros).

Baisers forcés et regards insistants

La salariée a bien été « victime de harcèlement sexuel commis par un cadre de haut niveau de l’association FFF, qui a laissé perdurer en son sein une ambiance délétère et des agissements contraires au respect de la dignité des femmes », motive la Cour d’appel dans sa décision. Cette condamnation fait suite à des accusations de baiser forcé fin 2017 et pendant le Mondial 2018 en Russie de la part d’une employée de la FFF, qui accusait également Marc Varin « de regards insistants, de remarques quotidiennes et d’observations absolument déplacées ».

