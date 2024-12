Arbitrage : Les entraîneurs bientôt autorisés à prendre des challenges vidéo ?

Bienvenue en NBA.

Les entraîneurs auront-ils bientôt le droit de prendre des challenges, dans le but de contester une décision arbitrale ? C’est en tout cas l’objet des tests réalisés par l’International Football Association Board (IFAB). Déjà mis en place lors des Coupes du monde féminines de la FIFA U20 et U17, le dispositif devrait être élargi à de nouvelles compétitions, selon ESPN. Ce dernier permet aux coachs de prendre jusqu’à deux challenges par match pour inviter l’arbitre à consulter les images d’une décision qu’ils estiment erronée.

Déjà des candidats pour les tests

La décision d’étendre le Football Video Support (FVS) à plusieurs championnats pourrait être prise lors du meeting annuel de l’IFAB, ce mois-ci à Londres. « Nous n’en sommes qu’au début de l’essai et les expériences des Coupes du monde féminines de la FIFA U20 et U17 seront soigneusement analysées, mais jusqu’à présent, nous n’avons rien remarqué d’inattendu, a assuré le président de la commission des arbitres de la FIFA, Perluigi Collina, auprès du média américain. Plusieurs associations membres de la FIFA ont déjà manifesté leur intérêt pour participer à l’essai. […] Le FVS est conçu pour fonctionner avec un nombre limité de caméras, idéalement quatre ou cinq. Avec plus de caméras, le processus de vérification de toutes les séquences et de tous les angles disponibles peut devenir très long, car, à la différence de la VAR, il n’y a pas d’officiels de match vidéo qui sélectionnent les séquences à voir par l’arbitre. »

À quand les temps morts ?

