Dix jeux de foot de la PlayStation 1 que vous avez oublié

Libero Grande

1998, la date de la première étoile. Libero Grande débarque avec un « naming » très Lolo White. Dans cet opus, on avait la possibilité de retrouver plusieurs jeux en même temps. Entre les joueurs en forme de Robocop et les effets boules de bowling quand on tapait dans le ballon, tout le monde pouvait y trouver son bonheur. On va quand même souligner que le jeu est en 3D, ce qui donne plus de réalisme, même si les joueurs n’avaient pas leur véritable nom.