Revivez Marseille-Monaco (2-1)

⚽ But de Aleksandr Golovin pour Monaco. Comme le dit si bien le proverbe, jamais deux sans trois et c'est la 3e fois en 3 matchs à domicile que l'OM concède l'ouverture du score après une mauvaise passe de la défense marseillaise récupéré par Zakaria qui n'avait plus qu'à décaler Golovin pour ouvrir le score pour les Monégasques.