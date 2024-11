Après un penalty repoussé et surtout un match raté contre Liverpool, l’heure n’est plus à la patience en Espagne pour parler de Kylian Mbappé. L’attaquant français est parfois moqué, mais son niveau et ce qu’il dégage suscitent surtout des inquiétudes et une grande incompréhension au-delà des Pyrénées.

Je ne suis pas en colère, je suis juste déçu, fils.

C’est le refrain qui résonne ce matin dans la presse espagnole. Une défaite du Real Madrid face à Liverpool en Ligue des champions, et au milieu du naufrage collectif, le mirage Kylian Mbappé. Pas de colère tonitruante, mais une désillusion qui laisse un goût amer. Celui que Madrid attendait comme un sauveur, un leader, une star capable de transformer un match à elle seule, a erré sur la pelouse d’Anfield comme un figurant. À l’image de son penalty raté, c’est un joueur mentalement perdu que les commentateurs décrivent.

« Le bouc émissaire d’un champion d’Europe en pleine crise systémique »

Pour Marca, cette performance marque une date noire dans la carrière madrilène de Mbappé. Et pour les supporters, ce n’est pas mieux : « Ce qui s’est passé hier soir, pour sa médiocrité, mettra du temps à être oublié par lui et une partie des supporters madrilènes qui continuent de l’attendre. » Le quotidien madrilène titre sobrement « La réalité crue ». À voir la photo choisie, la tête se réfugie dans les bras du capitaine de l’équipe de France.

Le quotidien relativise tout de même en pointant du doigt que Mbappé est considéré comme un patient malade devenu « le bouc émissaire d’un champion d’Europe en pleine crise systémique ». Tous ses coéquipiers ainsi que son coach se sont rangés derrière lui devant les micros. « Oui, c’est un moment compliqué, mais il a le soutien de tout le monde », a répété Ancelotti, dans un exercice de communication bien rodé. Mais comme le souligne Marca, la solitude de Mbappé sur le terrain était criante : « Après avoir manqué le penalty, il est resté seul, les mains sur le visage, tandis que ses coéquipiers poursuivaient le jeu. » Les images du couloir après la pause montrent un Kylian collé contre le mur, comme contre la ligne, à l’écart de ses coéquipiers.

Le problème, c’est que cette mauvaise soirée vient s’ajouter à un Clásico déjà raté. Pour AS, la patience commence à s’épuiser, et Kylian « perd l’excuse de sa position sur le terrain. […] À Anfield, dans un match crucial pour la Ligue des champions et pour redorer son image après un Clásico raté, Mbappé n’a non seulement pas confirmé cette amélioration, mais a empiré sa situation. » Le concurrent de Marca n’hésite pas à montrer le capitaine de l’équipe de France complètement renversé après un coup d’épaule de Virgil van Dijk avec le titre : ¡𝙍𝙀𝙑𝙊𝙇𝘾𝙊́𝙉! – qui signifie à la fois le choc et la chute.

Valdano : « Chaque fois qu’il touche le ballon, il veut réaliser l’action de sa vie »

Pour l’ancien entraîneur Jorge Valdano, interrogé sur Movistar, le problème est mental. Mbappé semble prisonnier de son propre esprit, incapable de trouver la sérénité nécessaire : « Chaque fois qu’il touche le ballon, il veut réaliser l’action de sa vie, et cela affecte sa sérénité. » Une quête d’éclat permanent qui finit par éteindre sa lumière.

Et c’est bien ce qui exaspère le journaliste d’El Larguero, qui n’hésite pas à dresser un parallèle avec l’ailier brésilien blessé : « Vinícius est une menace constante, alors que Mbappé ne se révolte pas. […] Il ne s’énerve pas, ni contre ses adversaires, ni contre l’arbitre, ni même contre lui-même. Il accepte les mauvaises soirées avec une froideur qui me déroute. » Là où le Brésilien explose de vie et de joga bonito, le Français s’enfonce dans une apathie glaçante.

Marca va aussi dans ce sens : « Le fait irréfutable est que Kylian Mbappé n’est même pas l’ombre du joueur qu’il a été ces dernières années. Que les choses ne fonctionnent pas pour lui et que la crise de confiance dont il souffre le ronge jusqu’à ce qu’il devienne un footballeur méconnaissable. » De son côté, Bernabéu Digital enfonce un peu plus le clou : « Il est évident que mentalement, il est au plus bas. » Avant d’évoquer un avenir que personne ne veut envisager : « Sept ans d’attente pour un nouveau Hazard ? »

