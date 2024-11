L’Atlético roule sur Valladolid, Griezmann et Lenglet buteurs

Valladolid 0-5 Atlético

Buts : Lenglet (26e), Álvarez (35e), De Paul (37e), Griezmann (51e), Sorloth (90e+2)

Une promenade de santé.

L’Atlético de Madrid n’a fait qu’une bouchée du Real Valladolid (0-5) ce samedi pour le compte de la quinzième journée de Liga. Après un début de match pas vraiment flamboyant, les Colchoneros ont trouvé la faille grâce à Clément Lenglet, reprenant un centre fort de Marcos Llorente sur un corner mal renvoyé (0-1, 26e). Un autre Français a été à l’honneur, et qui d’autre qu’Antoine Griezmann dans ce rôle ? L’ancien international s’est offert une standing ovation en inscrivant le quatrième but de son équipe (0-4, 51e) à la suite d’un une-deux avec Julián Álvarez et d’un contrôle parfait.

Entretemps, l’Argentin avait doublé la mise pour permettre à l’Atlético de prendre le large dans le premier acte. Après un tir de Griezmann, l’avant-centre n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (0-2, 35e). Dans la foulée, son compatriote Rodrigo de Paul est au terme d’une très belle action collective dans laquelle sont encore impliqués Álvarez et Griezmann : Javi Galan s’appuie sur l’Argentin, le Français s’efface sur son centre et De Paul conclut d’un tir croisé (0-3, 37e). Pas rassasié, Alexander Sorloth, entré à une demi-heure du terme, a clôturé le festival dans le temps additionnel (0-5, 90e+2).

Il a marqué pour qu’il n’y ait pas que des Français et des Argentins au tableau d’affichage.

