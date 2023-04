L’Atlético cartonne Valladolid

Real Valladolid 2-5 Atlético de Madrid

Buts : Larin (42e SP) et Escudero (74e) pour les Blanquivioletas // Molina (20e), Giménez (24e), Morata (38e), Fernández (86e CSC) et Depay (90e+3) pour les Colchoneros

L’Atlético voit la vie en rose.

Et ce n’est pas seulement à cause de la teinture de cheveux d’Antoine Griezmann, mais plutôt du talent de ce dernier, grand artisan de cette nouvelle victoire pour l’Atlético de Madrid sur la pelouse de Valladolid ce dimanche (2-3). Les Colchoneros n’ont besoin que d’une mi-temps pour mettre à distance leurs adversaires, Nahuel Molina faisant admirer son aisance technique sur une longue ouverture de José Giménez pour ouvrir le score (0-1, 20e), avant le show Grizou. Sur un coup franc, l’international français dépose le cuir sur la tête de Giménez qui profite de la sortie complètement loupée de Jordi Masip pour breaker (0-2, 24e), puis adresse un sacré caviar à destination d’Álvaro Morata qui conclut à bout portant (0-3, 38e).

Alors que l’on croit l’Atlético lancé à 200km/h sur l’autoroute du succès, les joueurs de Diego Simeone se mettent seuls dans une position délicate. Une faute évitable de Mario Hermoso sur Gonzalo Plata dans la surface de réparation permet à Cyle Larin de réduire l’écart avant la pause (1-3, 42e). Valladolid pousse au retour des vestiaires, et Martin Hongla pense ramener l’écart à un but, mais il est signalé hors jeu après une frappe de Joaquin Fernández sur le poteau (63e). Ángel Correa fait à son tour trembler un montant (70e) avant le pion de Sergio Escudero qui relance complètement la partie, d’une tête croisée (2-3, 74e). Dans la foulée, Sergio Leon trouve la barre d’Ivo Grbić (76e), dernière chance pour les Blanquivioletas qui craquent dans les dernières minutes sur un malheureux CSC de Fernández (2-4, 86e) et un petit festival de Memphis Depay sur un contre (2-5, 90e+3).

Résultat, l’Atlético revient à deux unités du Real et peut encore espérer finir devant son rival en championnat.

Valladolid (3-4-1-2) : Masip – Fernández, Hongla (Plano, 88e), Yamiq – Pérez (Sánchez, 60e), Monchu, Pérez, Fresneda (Escudero, 60e) – Aguado – Plata (Leon, 73e), Larin. Entraîneur : Paulo Pezzolano.

Atlético (5-3-2) : Grbić – Molina, Witsel, Giménez, Hermoso, Carrasco (Depay, 79e) – De Paul, Koke (Saúl Ñíguez, 79e), Lemar (Kondogbia, 68e) – Morata (Correa, 64e), Griezmann. Entraîneur : Diego Simeone.

Pour Simeone, Griezmann est « un des meilleurs joueurs à avoir jamais porté le maillot de l'Atlético de Madrid »