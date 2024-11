L’Espagne, championne... de piratage de foot

59%, ce n’est pas la possession du Barça, mais le pourcentage d’Espagnols qui matent du contenu piraté.

C’est LaLiga qui le dit : le football est piraté 25% de plus en Espagne que dans le reste de l’Union européenne, selon une étude de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Avec un Espagnol sur trois qui consomme du contenu sportif illégal chaque mois, le pays décroche l’un des taux de piratage sportif les plus élevés d’Europe, comme l’a rapporté Marca.

Et franchement, difficile de leur en vouloir. Cette déclaration arrive pile au moment où les fans digèrent une nouvelle hausse des prix des abonnements audiovisuels pour regarder le foot, prévue dès janvier 2025.

100 euros par mois pour suivre la Liga et la Ligue des champions

Javier Tebas, président de LaLiga, a fait son show habituel au MARCA Sport Weekend 24. Cette fois, c’était à base de punchlines contre « Google, X ou Cloudflare », qu’il accuse de « protéger encore trop ces pratiques ». Mais soyons honnêtes : si une personne sur trois en Espagne préfère cliquer sur un lien douteux plutôt que de raquer, ce n’est pas à cause de Google. C’est peut-être à cause du prix astronomique pour suivre les matchs.

Depuis 2022, DAZN et Movistar se partagent les matchs de Liga à parts égales. Un Clásico chacun, cinq rencontres hebdomadaires chacun. En clair : pour suivre les cinq rencontres hebdomadaires de DAZN, il faut aligner 30 euros par mois. Et pour les cinq autres, diffusées sur Movistar+, il faut rajouter 32 euros. Ah, et si vous voulez ajouter la Ligue des champions, comptez au moins 99,90 euros pour tout le paquet chez Movistar.

Bref, vivons d’amour, d’eau fraîche, et de sites hébergés à Tuvalu.

