Cristal Azul, mastodonte du streaming illégal en Espagne, coupé par les autorités

Tebas tabasse.

Le président de la Liga espagnole, Javier Tebas, ne pourrait pas être plus heureux : il voit aujourd’hui l’un de ses principaux ennemis tomber. En effet, les autorités espagnols ont fait fermer l’application de streaming illégal Cristal Azul, véritable institution des diffusions clandestines en Espagne.

78 000 fans de foot privés d’accès

L’appli permettait à près de 78 000 aficionados de suivre gratuitement les matchs de Liga et de deuxième division, tout en infligeant à l’économie du football espagnol un préjudice estimé à 42 millions d’euros. L’opération, menée à la suite d’une plainte conjointe de la Liga et de Movistar, « a abouti à la mise en examen d’un homme de 37 ans pour délit de marché et de consommation suite à une fraude évaluée à 42 547 104 euros, au blocage et à la suppression de tous les canaux de l’application de messagerie instantanée où étaient diffusés les matchs ainsi qu’à la suppression du code de programmation utilisé de manière illicite », a précisé la garde civile.

Tant qu’il reste Telegram…

