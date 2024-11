Zaïre-Emery : « On n'est pas inquiet »

Encore raté.

Décevant contre Arsenal et le PSV lors des deux dernières journées, le PSG a une nouvelle fois trébuché mercredi, cette fois face à l’Atlético de Madrid (1-2). Les joueurs de Luis Enrique ont frappé 22 fois au but, mais seul Warren Zaïre-Emery a réussi à marquer dans cette soirée. « C’est souvent la même chose, a commenté le jeune milieu de terrain en zone mixte. La seule chose qui nous manque, c’est réussir à concrétiser. On a notre plan de jeu, c’est toujours le même. Si on marquait toutes les occasions qu’on se créait, on ne perdrait pas les matchs. »

« Le bilan, quand on regarde les points, il est plutôt négatif, mais quand on regarde les matchs, il est plutôt positif. Il y a des périodes qui sont comme ça, c’est le football, estime l’international français au sujet de ce manque d’efficacité. Ça fait beaucoup, ça se répète, mais on travaille à l’entraînement. (…) On n’est pas inquiet, on fait tout pour gagner tous nos matchs, on donne tout à chaque fois. »

Il faudrait peut-être penser à faire du rab devant le but. Si possible avant d’être éliminé.

