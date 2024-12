Konaté : « Le montage où Kolo Muani marque, je l’ai vu énormément »

Deux ans déjà…

Le 18 décembre 2022, l’équipe de France voyait son rêve de troisième étoile s’évaporer au bout d’une finale à couper le souffle contre l’Argentine. Un anniversaire qui ravive le douloureux souvenir de l’occasion de Randal Kolo Muani, qui aurait pu offrir le titre aux Bleus sans la parade désormais mythique d’Emiliano Martínez.

« C’est dur, c’est dur de fou »

Dans les colonnes du magazine So Foot, Ibrahima Konaté confie avoir « vu énormément de fois » le montage vidéo où la frappe de RKM finit au fond des filets. « C’est quelque chose qui me fait mal, mais Kolo Muani, toute sa vie, c’est quelque chose qui va l’empêcher de dormir le soir je pense », estime le défenseur de Liverpool. Ibou aurait d’ailleurs lui aussi pu entrer dans la postérité en devenant passeur décisif sur l’action grâce à son ouverture… pas tout à fait volontaire.

« Est-ce que je l’ai vu ou est-ce que je dégage le ballon ? Un peu des deux, répond-il en riant. En fait, je me dis “le défenseur sait que je vais la mettre là quand même” et je vois qu’il est surpris. La balle tombe vite, je vois Kolo Muani. Ces 10 secondes-là, c’est 10 minutes. L’action, je ne la vois pas comme les gens, je la vois en slow motion et je vois qu’il rate… C’est dur, c’est dur de fou. »

Et Kolo Muani va devoir sacrément ramer pour avoir l’occasion de se rattraper.