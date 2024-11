En 2025, votez Ibrahima Konaté !

Kylian Mbappé va-t-il conserver son brassard de capitaine des Bleus ? Lors de l’annonce de la dernière liste, le 7 novembre, Didier Deschamps aurait pu clore le débat. Mais le Basque a laissé entendre que ce sujet en était bien un, ou en tout cas en serait un au retour du Madrilène à Clairefontaine : « Aujourd’hui, je ne vais pas me poser une question qui n’est pas à l’ordre du jour. Chaque chose en son temps ». Un temps qui viendra certainement au prochain rassemblement en mars, pour une double confrontation face aux Pays-Bas, au Danemark ou la Croatie en quart de finale de Ligue des nations, en supposant que Kylian Mbappé ne sèche pas un troisième rassemblement consécutif. D’ici là, le capitaine qui abandonne aura certainement passé la période d’adaptation à Madrid et, espérons, remis sa tête à l’endroit. Ce qui n’empêchera pas la remise en cause de son statut, d’autant que le principal intéressé se poserait lui-même la question d’après L’Équipe.

Déjà un taulier

Propulsé capitaine après la retraite d’Hugo Lloris au sortir du Mondial 2022 – ce qui aurait en partie provoqué la perte d’influence puis le départ de Griezmann…-, Kylian Mbappé n’a depuis pas convaincu dans ce rôle, entre des performances sportives en déclin, et un manque de leadership dans le vestiaire. Le coup de gueule de Mike Maignan lors de la trêve de septembre l’a d’ailleurs souligné. Avec sa voix qui porte, le portier des Bleus aurait pu reprendre le brassard sans la nouvelle règle qui suppose que seul le capitaine peut aller s’adresser à l’arbitre. Car si Guy Roux a théorisé l’inutilité d’un gardien capitaine, Didier Deschamps a longtemps ignoré cette évidence en désignant Hugo Lloris. Depuis, la Dèche a opté pour Aurélien Tchouaméni, N’Golo Kanté et plus récemment Ibrahima Konaté. Mais des trois intérimaires cités, c’est bien le dernier qui a le plus l’étoffe du brassard.

Être un leader, c’est quelque chose qui ne peut pas s’apprendre. On l’a, ou on ne l’a pas. Ibrahima Konaté

Trop introverti, et pas franchement l’incarnation de la réoxygénation voulue par Didier Deschamps, N’Golo Kanté semble hors course. Aurélien Tchouaméni, lui, doit déjà regagner sa place sportivement, alors que l’ombre de Manu Koné grandit à vitesse éclaire, sans parler d’un potentiel retour de Paul Pogba. Le seul autre candidat crédible, en vérité, serait Jules Koundé. Mais le pionnier de la fashion week de Clairefontaine devra, sur ce terrain aussi, rivaliser avec Ibrahima Konaté. À 25 ans, ce dernier a porté le brassard en fin de match contre la Belgique, en octobre, avant de débuter à San Siro avec le bout de tissu autour du bras. Un choix loin d’être illogique pour celui qui est devenu un taulier des Bleus depuis sa première sélection en juin 2022. Ses 21 petites sélections sont en effet trompeuses, puisque Ibrahima Konaté a débuté la moitié des rencontres du Mondial 2022, dont la demi-finale, et quasiment toujours été titulaire. Les mauvaises langues qui pointent ses zéro minute de jeu à l’Euro 2024 oublient que le colosse affiné en Franche-Comté était blessé.

Un as du micro

Avec William Saliba, Ibou forme la meilleure paire de centraux tricolores du moment. Mais, surtout, on parle surtout d’un bonhomme qui manie aussi bien les mots que le ballon. Ce qui est presque plus important. Même s’il l’a fait, le roc de Liverpool n’a pas besoin de débouler avec une cagoule intégrale verte sur la tronche pour dégager un aura à part. Il suffit de le mettre en salle de presse de Clairefontaine, là où bon nombres de journalistes ont piqué du nez ces dernières années, pour s’en rendre compte. Ainsi, la plus belle action tricolore de l’Euro 2024 reste sa conférence de presse du 29 juin, en pleine élections législatives anxiogènes. « Bien sûr que ça m’inquiète. On ne peut pas laisser le pouvoir à certaines personnes qui sont dans l’optique de diviser les gens. La diversité a toujours été notre force. Je suis issu de l’immigration et quand j’entends tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux ou les chaînes TV, les médias ont un rôle très important et parfois ils ne le font pas bien, car ils surfent sur la peur, analysait-il. Il faut arrêter les préjugés, les stéréotypes. Quand je vois mes parents, les boulots qu’ils ont eus, éboueur ou femme de ménage, en travaillant à des heures pas possibles, ça m’attriste qu’on ne mette pas en avant ce genre de personnes qui ont donné leur santé pour la France. »

Autre exemple, en octobre, quand le défenseur des Reds, après un coup de gueule ciselé sur le calendrier surchargé, analyse aussi bien le conflit israélo-palestinien qu’une longue passe aérienne dans son dos : « Ce que l’on voit, c’est abominable, je n’ai même pas les mots pour décrire l’horreur de ce que l’on voit . Bien sûr qu’il y a eu des choses qui ont mené à la guerre. Combattre le terrorisme, c’est une chose, mais les civils qui n’ont rien à voir avec cela, qui sont tués en masse, je n’ai pas les mots, ça me fait mal ». Autre thème du jour : le brassard de capitaine, pour lequel avait candidaté le natif de Paris, avec une attaque subliminale : « Être un leader, c’est quelque chose qui ne peut pas s’apprendre. On l’a, ou on ne l’a pas. Il faut être apprécié de tous sur le terrain et en dehors. Il faut être là pas forcément quand ça se passe bien, mais surtout quand ça ne se passe pas bien. Mike, moi… Jules (Koundé), Aurel’, peut-être. Ce sont les seuls noms qui me viennent en tête ». Des noms qui tiennent la route, mais pas la comparaison avec Ibrahima Konaté, qui doit être celui qui lèvera en premier la Coupe du monde 2026.

