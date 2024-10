Bleus : la relève humaine

C’est une question éternelle, qui est tombée sur la table au milieu de la première conférence de presse de cette semaine internationale et qui a rebondi, dans sa chute, sur la tête cette fois décagoulée d’Ibrahima Konaté, 17 sélections au compteur et plus de deux ans de vie chez les Bleus sur le CV : peut-on devenir leader ou doit-on nécessairement naître en leader ? « Pour commencer, je pense que c’est quelque chose d’inné, a répondu, ce mardi, le colosse de Liverpool. C’est quelque chose qui peut s’apprendre, mais en général, on l’a ou on ne l’a pas. Ensuite, il faut être une personne appréciée de tous, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Le leader, c’est souvent quelqu’un qui va être là, pas forcément quand ça se passe super bien, parce que quand ça se passe bien, tout est beau, tout est cool, mais c’est surtout quand ça ne se passe pas bien que les leaders sont là. C’est comme les fondations d’une maison. Les leaders sont là pour maintenir la maison, le groupe, et faire en sorte que tout reste sur les bons rails. » Voilà l’un des grands enjeux du moment dans les couloirs bleus, eux qui, depuis la défaite en finale de la Coupe du monde au Qatar, ont vu partir tour à tour des sacs de sélections et d’expérience (Hugo Lloris, Raphaël Varane, Olivier Giroud, Steve Mandanda, Karim Benzema, Antoine Griezmann) : trouver des briques.

Ce qu’on voit aujourd’hui sur les réseaux sociaux, c’est abominable. Je n’ai même pas les mots pour décrire l’horreur qu’on voit. Ibrahima Konaté

Au milieu du groupe qui s’est rassemblé lundi du côté de Clairefontaine et qui s’est envolé à Budapest pour affronter Israël, jeudi, cinq brebis seulement dépassent les 30 sélections (Lucas Digne, Theo Hernandez, Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni et Ousmane Dembélé) et peu d’entre elles ont plus de quatre ans de vie chez les Bleus. Mbappé absent, et d’autres cadres (Rabiot, Kanté, L. Hernandez) en reconstruction, Didier Deschamps s’est avancé dans cette semaine avec un détecteur à la main afin de trouver deux choses : un capitaine, qui sera Aurélien Tchouaméni ce jeudi, et des relais assez forts pour encadrer et incarner socialement, puis lors des coups de vent futurs, ce jeune groupe dans la durée. C’est ici tout ce qu’aime le sélectionneur – la gestion de vie de groupe, du management pur – et sans doute le virage le plus serré de son mandat sur le banc des Bleus. Cependant, il faut aussi faire ressortir un élément, une évolution nette, une couleur donnée par plusieurs membres de cette nouvelle génération depuis le dernier Euro : certains joueurs (Koundé, Konaté, Tchouaméni, Thuram, Dembélé) entendent incarner un message qui dépasse le gazon et qui doit accompagner la bascule en cours.

« Je suis inquiet pour la nouvelle génération »

Dernier exemple en date : après avoir assumé de prendre une position politique cet été, où ils s’étaient élevés face à une potentielle victoire du RN aux élections législatives, ils ont vu ce mardi Ibrahima Konaté prendre la parole sur la situation au Proche-Orient. « On est là pour jouer au football, on ne va pas regarder contre qui on joue et l’important, c’est de gagner, prendre les trois points et être heureux, mais c’est sûr que ce qu’il se passe dans le monde ne nous laisse pas insensibles. Ce qu’on voit aujourd’hui sur les réseaux sociaux, c’est abominable. Je n’ai même pas les mots pour décrire l’horreur qu’on voit. Aujourd’hui, la chance que j’ai, c’est que j’ai la lucidité pour me dire : “Ok, d’accord ce qu’il se passe, c’est très grave. Je fais ce que j’ai à faire, je suis dans mon monde…” Mais ceux pour qui je suis le plus inquiet, c’est les jeunes, la nouvelle génération. Imaginez des enfants, de 8 ou 10 ans, qui ouvrent leur téléphone, qui tombent sur des vidéos où des enfants ou des adultes sont décapités, la tête à droite… Imaginez l’impact que ça peut avoir psychologiquement. On n’a aucune idée de ce que ça peut créer pour les nouvelles générations. Combattre le terrorisme, c’est une chose, mais les civils tués en masse, ça me fait mal. Il ne faut pas du tout négliger ce qu’il se passe. On veut la paix, je parle au nom de tout le monde, et si on peut aider à travers nos comportements, nos paroles… On veut être des êtres humains. La vie est courte. »

Être leader en 2024, c’est aussi ça, et après avoir longtemps vu les joueurs internationaux faire les autruches sur certains sujets, oubliant de fait l’impact qu’ils peuvent avoir sur toute une génération, il y a ce vent qui souffle dans ce groupe et qui indique que les leaders qui sont invités à prendre le relais le feront en voulant incarner quelque chose. L’idée est alors de dessiner une identité, humaine, et l’adhésion à un groupe de joueurs ou joueuses passe aussi par là, au-delà du jeu. Instaurer un nouveau cadre de leadership n’a jamais été simple, l’histoire des Bleus l’a plusieurs fois prouvé, mais si les derniers rassemblements n’ont pas toujours démontré ce que les héritiers ont dans les pieds, ils ont montré ce qu’ils ont dans le bide et dans la tête, ce qui est rassurant pour l’avenir. Cela peut aussi créer une unité, un lien fort, qu’il faut désormais retranscrire sur le gazon, l’équipe de France devant aussi se réinventer dans l’approche, les dernières sorties n’ayant fait que confirmer cette affirmation. La place est libre, la page est blanche, ce rassemblement doit être un relais. Il faut désormais en prendre soin et l’accompagner correctement. Ainsi, on verra définitivement de quoi ces nouvelles briques bleues sont faites.

