La composition des Bleus face à Israël avec une surprise en attaque

À fond les ballons.

La composition de Didier Deschamps pour cette nouvelle rencontre de Ligue des Nations vient d’être révélée. L’absence de la liste de Kylian Mbappé, la retraite internationale d’Antoine Griezmann et l’épisode du nouveau capitanat digérés, c’est avec un système en 4-2-3-1 que le sélectionneur tricolore compte venir à bout des Israéliens. Le néo-capitaine tricolore, Aurélien Tchouaméni sera aligné aux côtés d’Eduardo Camavinga, Christopher Nkunku, dont la dernière sélection remonte au 19 juin 2023 face à la Grèce (1-0), et Michael Olise seront également titulaires d’entrée de jeu, aux côtés d’Ousmane Dembélé et avec Randal Kolo Muani seul en pointe.

Côté défense, du classique avec les quatre mousquetaires : Théo Hernández, William Saliba, Ibrahima Konaté et Jules Koundé.

La France est pour l’instant 2e de son groupe avant le coup d’envoi de cette 3e journée de Ligue des Nations.

France (4-2-3-1) : Maignan – Koundé, Konaté, Saliba, Hernández – Tchouaméni, Camavinga – Nkunku, Olise, Dembélé – Kolo Muani. Sélectionneur : Didier Deschamps.

Israël (3-5-2) : Glazer – Nachmias, Baltaxa, Feingold – Abada, Abu Fani, Gandelman, Haziza, Gloukh – Baribo, Jaber. Sélectionneur : Ran Ben Simon.