Deschamps explique pourquoi il a choisi Tchouaméni comme capitaine

Porter le maillot du Real n’aide pas que dans les grands matchs.

Promu capitaine des Bleus à la suite des absences de Kylian Mbappé et N’Golo Kanté et de la retraite internationale d’Antoine Griezmann, Aurélien Tchouaméni a pu compter sur son sélectionneur pour défendre son nouveau rôle en conférence de presse mercredi. « J’ai choisi Aurélien, car je considère qu’il a le profil pour assumer cette responsabilité de par son expérience, même s’il est encore jeune (24 ans). Il a participé à la dernière Coupe du monde et au dernier Euro », a expliqué Didier Deschamps.

« Après, on verra… »

« Cela ne doit pas modifier le joueur qu’il est, mais c’est une étape de plus pour lui. Il n’est pas seul évidemment, car d’autres joueurs peuvent avoir un leadership, Mike (Maignan),Jules (Koundé),Ibou (Konaté)…Il y a aussi d’autres formes de leadership. Il sera capitaine demain (jeudi). Lundi(contre la Belgique), on verra, a tout de même laissé en suspens le sélectionneur. Et pour après, on verra aussi. »

De là à remettre en cause le brassard du Kyks ?

Deschamps dément un potentiel problème avec Mbappé chez les Bleus