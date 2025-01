Lille officialise le départ d'Akim Zedadka

Une porte de sortie trouvée pour Akim Zedadka.

Le latéral algérien de 29 ans quitte le LOSC et se relance en Pologne, comme indiqué sur le site officiel des Dogues. Arrivé en provenance de Clermont en 2022, Zedadka n’a jamais réussi à s’imposer à Lille. Après huit petites apparitions lors de la saison 2022-2023, il avait été prêté à Auxerre puis au Real Saragosse pour retrouver du temps de jeu.

De retour à Lille cette saison, il n’entrait pas dans les plans de Bruno Genesio puisqu’il n’a pas disputé un match depuis le mois d’août. Zedadka a finalement été libéré par le LOSC pour s’engager avec le Piast Gliwice, onzième du championnat polonais. « Je suis très heureux d’être arrivé ici. J’ai hâte de me tester dans un nouveau championnat, explique-t-il. Je suis prêt et je veux me donner à cent pour cent pour Piast. J’aimerais aider l’équipe avec mon jeu et nous faire grimper au classement. Je suis très ambitieux et je veux gagner beaucoup de matchs. »

Imaginez le joueur qui débarque dans un club et qui balance qu’il n’est pas du tout ambitieux et qu’il ne veut surtout pas gagner des matchs.

Antoine Kombouaré encore en colère contre la presse