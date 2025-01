Pas ravi, mais pas étonné non plus.

Le président de la FFF, Philippe Diallo, a réagi avec calme à l’annonce du départ de Didier Deschamps du banc des Bleus après la Coupe du monde 2026. Une décision qu’il dit avoir apprise durant les fêtes : « Je ne suis pas tombé de ma chaise », a-t-il confié à L’Équipe.

Partir au bon moment

Pour Diallo, ce choix est « responsable et élégant » pour un homme qui, à l’issue de son contrat, aura consacré « une dizaine d’années à l’équipe de France ». Il est même persuadé que cette annonce jouera en faveur des Bleus : « Cela peut apporter un surcroît de sérénité. Didier et l’équipe de France ont subi beaucoup de critiques injustes, et maintenant que son avenir est clarifié, tout le monde va se sentir plus libre. »

En ce qui concerne le timing de cette dernière, le successeur de Le Graët estime que cette déclaration survient au bon moment : « Suffisamment loin des matchs que nous avons en mars pour ne pas nuire à l’équipe de France. » Pour la suite, Diallo refuse de céder à la pression : pas question de dévoiler le nom du futur sélectionneur avant le départ de Deschamps, par « respect » pour ce dernier et ses joueurs.

Thierry Henry attendra.

