Dans un long entretien accordé à L’Équipe, publié ce jeudi soir, Didier Deschamps est revenu sur l’annonce de sa fin de carrière en tant que sélectionneur de l’équipe de France prévue pour 2026. « Comment je me sens depuis cette annonce ? Je suis le même. [...] Je suis surpris de la résonance et l’importance qu’a pu prendre cette décision. Pour moi, c’est une non-annonce. » Froid et droit comme souvent, Deschamps a ainsi précisé s’être fixé la Coupe du monde 2026 comme « deadline », non pas par usure ou lassitude, mais simplement car il estime avoir « fait [son] temps ».

« Zizou est un très bon candidat, naturel et j’ajouterai attendu »

Quant à son potentiel successeur, le futur ex-sélectionneur n’a pas échappé aux questions sur Zinédine Zidane : « Zizou est un très bon candidat, naturel et j’ajouterai attendu. Après, je ne sais pas s’il en aura envie. » Et pour ceux qui se posaient la question : Kylian Mbappé sera bien présent pour le rassemblement de mars. Reste à savoir s’il conservera son brassard de capitaine.

On se refile les emplois entre Sudistes…

Didier Deschamps clarifie le cas Mbappé