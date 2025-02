Didier Deschamps clarifie le cas Mbappé

La saison commence souvent en mars pour les grands joueurs.

Dans son entretien accordé à L’Équipe, Didier Deschamps s’est notamment attardé sur la situation se Kylian Mbappé en équipe de France. Le sélectionneur a ainsi confirmé le retour de l’attaquant en Bleu : « Évidemment qu’il sera là (en mars). Pourquoi ne serait-il pas là ? S’il ne l’était pas, c’était pour des raisons bien précises. Mais il sera là, s’il ne lui arrive rien d’ici là. Il est très attaché à l’équipe de France. »

Deschamps a également insisté sur la période été-automne compliquée de Mbappé : « Il a retrouvé la pleine possession de ses moyens. À l’Euro, encore une fois, il y avait plusieurs facteurs, le rythme différent de ses derniers mois à Paris, et sa blessure au nez, qui aurait pu le mettre hors compétition. » Une erreur de le.convoquer septembre donc ? « Avec le recul, il n’était pas dans les meilleures dispositions » a botté DD.

Et on aura aussi appris que non, Ousmane Dembélé n’est pas avant-centre. Merci pour l’info.

