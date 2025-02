Didier Deschamps calme tout le monde sur Désiré Doué, Maghnes Akliouche et Rayan Cherki

Il faudra faire encore plus pour les jeunes espoirs de Ligue 1.

Longuement interrogé par L’Équipe cette semaine, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps, qui quittera son poste à l’issue du Mondial 2026, a également abordé l’arrivée de potentiels petits nouveaux dans son groupe, après les cas Zidane et Mbappé.

Suiveur attentif de la Ligue 1, DD n’est évidemment pas insensible aux performances des jeunes cracks de la « ligue des talents » : le Parisien Désiré Doué (19 ans), le Monégasque Maghnes Akliouche (22 ans) et le Lyonnais Rayan Cherki (21 ans). Mais il a quand même calmé tout le monde à ce sujet.

« Ils sont en concurrence avec qui ? Évidemment qu’ils sont performants. Mais il y a déjà des joueurs à ce poste-là, pose-t-il. Pour Nkunku, c’est plus compliqué en ce moment avec Chelsea, alors qu’avec nous, il est intéressant. Mais Michael Olise a montré des choses et continue à faire de très belles choses au Bayern. Et Ousmane et Kylian reviennent. » De quoi faire garder les pieds sur terre aux trois joueurs, qui pourront potentiellement participer à l’Euro Espoirs cet été (du 11 au 28 juin prochain) pour se distinguer, avant de postuler une place dans le groupe Coupe du monde 2026.

La porte n’est pas complètement fermée

En effet, Deschamps a confié ne pas être complètement fermé aux novices. « Parmi ceux qui ont fait les Coupes du monde 2018 et 2022, la moitié des titulaires n’est plus là. D’où le fait de voir de nouveaux joueurs, de leur donner du temps de jeu, quitte à prendre personnellement des risques. »

À eux de jouer, donc.

Didier Deschamps clarifie le cas Mbappé