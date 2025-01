OM-HAC : Didier Digard dézingue son équipe

Les doyens ont joué comme des sénateurs.

Présent en conférence de presse après la débâcle subie par son HAC à Marseille (5-1), Didier Digard n’a pas épargné ses joueurs : « Aujourd’hui, on n’avait pas le visage d’une équipe qui mérite d’être en Ligue 1. Et au global, notre niveau est insuffisant. Mentalement, on est impactés, incapables de réagir. Il a fallu attendre la fin du match pour pouvoir se créer quelques situations. Si nos blessés ne reviennent pas très vite, on sera en très grande difficulté. On a besoin de nos joueurs puissants pour beaucoup plus peser dans les duels. Je ne peux pas juger l’OM, ils ne joueront pas tous les week-ends des équipes avec un contenu aussi pauvre que le nôtre. »

À force de creuser…

André Ayew ovationné par le Vélodrome