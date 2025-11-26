S’abonner au mag
Nouvelles sanctions contre Le Havre

La performance honorable au Parc est déjà dans le rétro.

Alors que la DNCG réalise actuellement ses examens « de la situation des clubs professionnels à mi-saison », le HAC a annoncé que l’organe de gestion des finances des clubs français avait décidé d’encadrer sa masse salariale ainsi que ses indemnités de mutations. Pour le 14e de Ligue 1, c’est tout sauf une surprise.

Car c’est une mesure malheureusement bien connue des Havrais, qui avaient déjà vécu pareille sentence l’an dernier et aux étés 2024 et 2025. Une sanction qui n’avait d’ailleurs pas manqué de faire réagir il y a un peu plus d’un an et demi, alors que le HAC est enlisé dans cette spirale financière compliquée depuis les accords avec CVC, dont le club doyen de se considère comme victime. Aucune mesure n’a en revanche été prise contre le Stade Malherbe de Caen ou le Stade rennais.

Faire bonne figure malgré les vents contraires, pas de doutes, les Havrais sont bien Normands.

Didier Digard regrette un manque de « conviction »

