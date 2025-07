Même sanction que l'OL pour Le Havre devant la DNCG

Un maintien avec des bouts de bois ? Le HAC sait faire !

Maintenu de justesse dans l’élite grâce à un Abdoulaye Touré fait de marbre, Le Havre a débuté la saison avec une mauvaise nouvelle, mais une nouvelle plutôt attendue. Le club normand a subi les foudres de la DNCG qui a prononcé « un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations à la suite du changement d’actionnaires majoritaires du club » à l’encontre du champion de Ligue 2 2022-2023.

DÉCISION DNCG : FIN Non Lyon n’était pas le dernier club en attente de la DNCG. Le Havre #HAC, avec son rachat, attendait en ciré la décision finale. Le club restera bien en #LIGUE1 mais voit sa masse salariale et ses transferts ENCADRÉS! pic.twitter.com/j5K1p9E8gD — MPGLaurent (@MPGLaurent) July 11, 2025

Une sanction qui n’en est pas vraiment une

Mais bon, rien de très inquiétant, quand on sait que le bébé de Mathieu Bodmer n’était pas du genre à trop dépenser sur le mercato. À l’image des deux dernières périodes de transferts où Le Havre n’a acheté aucun joueur, en se faisant simplement prêter Mahamadou Diawara de l’OL, Junior Mwanga de Strasbourg et en tentant des paris « gratuits » comme Thimothée Pembélé, André Ayew ou ce sacré Ilyes Housni et sa Clio 3.

Tant que cela n’empêche pas Touré de claquer des panenkas.

