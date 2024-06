Condamné à un encadrement de la masse salariale, le HAC peste

Des mots forts.

Dans un communiqué publié ce jeudi, Le Havre ne s’est pas privé de réagir à la décision de la DNCG de lui imposer un encadrement de sa masse salariale. « Une annonce sans surprise » pour reprendre les mots du communiqué du HAC, qui parle même d’une double peine infligée au club, en référence à l’accord entre la LFP et le fonds d’investissement CVC, dont le président havrais Jean-Michel Roussier s’était déjà publiquement plaint. « Plus personne n’ignore que le HAC est le seul club de Ligue 1 à ne pas avoir bénéficié des fonds négociés dans le cadre de l’accord avec CVC qui avait notamment pour but de consolider et de renforcer les fonds propres des clubs. L’actionnaire majoritaire a donc dû se substituer à ce déséquilibre scandaleux », regrette le club normand.

ℹ️ 𝐃𝐍𝐂𝐆 : 𝐮𝐧 𝐞𝐧𝐜𝐚𝐝𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐞́ Une annonce sans surprise, conséquence logique de la double peine infligée au HAC. Pour plus d’informations… ⤵️ — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) June 27, 2024

Le HAC, 15e de Ligue 1 la saison passée, en a profité pour tacler une nouvelle fois la Ligue en revenant sur « le mauvais feuilleton autour des droits TV » qui a fragilité les clubs français, dont le HAC, pour qui cette entrée d’argent est très souvent « la principale source de recettes ».

On comprend l’amertume.

