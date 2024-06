Droits TV : le président du HAC allume Labrune et la LFP

Ça sent le roussi, selon Jean-Michel Roussier.

Dans les colonnes de L’Équipe, le président du Havre a donné son avis sur le plan de secours de la Ligue de football professionnel concernant les droits télé du championnat (pour la période 2024-2029), qui consiste en la création d’une chaîne à 25 euros par mois et pour laquelle les dirigeants de la Ligue s’attendent à trouver plus d’abonnés qu’Amazon Prime (1,7 million en septembre 2023). « Obtenir 2 millions d’abonnés en année 1 à 20 euros hors taxe, c’est totalement illusoire, affirme celui qui avait été nommé directeur conseil délégué de Mediapro. Vous pensez que si c’était si facile, Mediapro, qui diffusait la Ligue 1, la Ligue des champions et la Ligue Europa et avait un accord avec Netflix, n’aurait pas continué ? » À l’époque, Mediapro – qui avait créé la chaîne Téléfoot à 25,90 euros par mois – avait rassemblé entre 480 000 et 600 000 abonnés : très loin, donc, des chiffres espérés par la Ligue cette année.

Jean-Michel Roussier s’en prend par ailleurs à Vincent Labrune, le patron de la LFP, concernant l’accord avec le fonds d’investissement CVC, et le désigne comme principal responsable en cas d’échec. « On nous a vendu l’arrivée de la société commerciale comme une étape majeure pour le développement du foot français et aujourd’hui, on parle d’un plan de sauvetage et il est demandé aux actionnaires des clubs d’accentuer leur garantie financière, regrette l’ancien président de l’OM (1995-1999). Si c’était pour ça, on peut s’interroger sur le fait d’avoir concédé à vie 13% de nos revenus. Il y a une personne qui prend des décisions seule, le président de la Ligue. Sans faire d’analogie avec ce qu’il se passe en France actuellement, ses décisions ont entraîné de brusques changements de cap, qui risquent de nous mener à un naufrage. »

L’analogie est quand même très tentante.

