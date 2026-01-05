Un jour férié en Écosse à l'occasion de la Coupe du monde ?

Le sens de la fête.

On savait qu’il y aurait des kilts et des cornemuses, on ne savait pas qu’il y aurait un jour férié. Pour sa première qualification en Coupe du monde depuis 1998, le gouvernement souhaite marquer le coup. Ce lundi, le Premier ministre écossais, John Swinney, a proposé d’institutionnaliser un jour férié le 15 juin 2026, afin de permettre à l’ensemble des Écossais de suivre l’entrée en lice de l’équipe nationale.

Le premier match sera contre Haïti et se jouera à Boston dans la nuit du 14 au 15, à 2 heures du matin (heure écossaise). « L’engouement autour de la victoire épique contre le Danemark (4-2 le 18 novembre) nous a rappelé à quel point le football compte dans notre pays, a écrit le Premier ministre, sur le site du gouvernement. Nous voulons faire en sorte que le plus grand nombre de personnes possible puisse célébrer le succès de l’équipe.»

En attente de validation par le roi Charles III

Le tout en soulignant le versant politique et économique de ce genre d’événement. « Ce n’est pas seulement un évènement sportif historique, c’est aussi une occasion pour l’Écosse de briller sur la scène internationale, d’attirer des entreprises et des touristes. » Une proposition qui tient « quel que soit le résultat du match », que les coéquipiers de Scott McTominay se rassurent.

Reste un dernier obstacle avant de pouvoir dormir tranquille le 15 juin : la mesure doit obtenir l’aval du roi Charles III, à l’issue d’un Conseil privé, pour être entérinée.

Si ça peut donner des idées à certains pour France-Sénégal le 16 juin…

