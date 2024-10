Didier Deschamps après Israël-France : «Toutes les victoires sont belles »

La relève au pouvoir.

Après la large victoire de l’équipe de France face à Israël ce jeudi soir (1-4) sur la pelouse de la Bozsik Arena en Hongrie, pour le compte de la 3e journée de la Ligue des nations, Didier Deschamps s’est réjoui de la victoire de ses protégés : « Toutes les victoires sont belles, on a mis quatre buts ça faisait un petit moment que ça nous était pas arrivé. Il faut pas enlever le mérite à une équipe qui marque des buts et qui gagne. »

Même si le sélectionneur français a reconnu au micro de La chaîne L’Equipe que tout n’a pas été parfait, il a salué « l’enthousiasme » et la « qualité » de son collectif. Il a notamment mis en avant la performance des entrants qui ont su être décisifs dans la rencontre, à l’image de Mattéo Guendouzi entré en jeu à la 77e minute à la place de Christopher Nkunku également buteur et Bradley Barcola. Deschamps a également donné quelques détails sur le prochain match face à la Belgique qui aura lieu lundi et sur la confirmation du capitanat d’Aurélien Tchouamén : « J’ai pas décidé encore, on verra, il faudra voir comment les joueurs récupèrent. Je ferai tourner un petit peu, si c’est pas lui ce sera un autre. »

Une réaction tiède en résumé.

