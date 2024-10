Le cri du cœur de Konaté.

La France se déplace jeudi en Hongrie. Pas pour affronter les Magyarok (surnom de la sélection hongroise), mais la sélection d’Israël, contrainte de jouer ses matchs sur terrain neutre depuis le début du conflit entre le pays et le Hamas, il y a tout juste un an, pour des raisons de sécurité.

En conférence de presse ce mardi, Ibrahima Konaté a répondu à une question épineuse sur son futur adversaire, que le défenseur de Liverpool n’a pas balayée, comme beaucoup l’auraient fait à sa place. Au contraire, il a pris le temps de donner sa vision des choses. « Nous, on est là pour jouer au foot, on ne regarde pas contre qui on joue, mais ce qui se passe ne nous laisse pas insensibles. Ce que l’on voit, c’est abominable, je n’ai même pas les mots pour décrire l’horreur de ce que l’on voit », a lancé le défenseur de 25 ans d’un ton grave. Bien sûr qu’il y a eu des choses qui ont mené à la guerre. Combattre le terrorisme, c’est une chose, mais les civils qui n’ont rien à voir avec cela, qui sont tués en masse, je n’ai pas les mots, ça me fait mal. Ce que je souhaite, et je pense que c’est le cas de tous les membres de l’équipe de France, je vais parler au nom de tout le monde : tout ce qu’on veut, c’est la paix dans le monde. »

Un discours de capitaine

Depuis un an, personne n’est passé à côté des horreurs qui se déroulent à quelques milliers de kilomètres de l’Hexagone. Certaines défilent même sur les réseaux sociaux, à la vue de tout le monde. Une situation scandaleuse pour le défenseur des Reds : « Imaginez les enfants qui ouvrent leur téléphone et qui tombent sur des vidéos de personnes décapitées, imaginez l’impact que ça peut avoir psychologiquement. »

« Au-delà de la religion, au-delà des conflits, on est des êtres humains, rappelle celui qui se verrait bien remplacer momentanément Mbappé dans son rôle de capitaine. On a des couleurs de peau différentes d’accord, mais on a tous du sang et une fonctionnalité générale qui est la même… Si seulement on pouvait juste se rappeler ça, et que la vie est très courte. »

En espérant que le message passe un jour…

