Revivez France-Belgique (2-0)

⚽ But de Ousmane Dembélé pour la France. ENFIN LA LIBERATION POUR LE PARISIEN !!! Lui dont la finition a souvent été critiquée et moquée est venu transpercer les filets belges avec une frappe surpuissante qui n'a laissé aucune chance à Casteels. 6e but avec l'Equipe de France pour Dembélé.