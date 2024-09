Upamecano et Deschamps dénoncent aussi les calendriers surchargés

Pour Dayot, trop c’est trop.

La cadence infernale et les calendriers à rallonge que subissent les footballeurs professionnels sont un sujet qui a été déballé à plusieurs reprises depuis la fin de l’Euro. Quand Kevin De Bruyne dénonce l’argent qui est privilégié au détriment des joueurs, Bernardo Silva déplore le manque de jours de repos.

Même Guy Roux, loin des terrains depuis bientôt deux décennies, s’en était mêlé en début d’année. Le défenseur central français Dayot Upamecano, plutôt de nature réservée, est monté au créneau en conférence de presse, comme rapporté par La Voix des sports ce lundi, pour exprimer son sentiment sur le sujet. « Il y a beaucoup trop de matchs. Ça va être compliqué de faire du beau jeu. Les spectateurs veulent en voir, mais avec tous ces matchs, ce sera compliqué, vraiment, j’espère qu’ils (les décideurs de l’UEFA et de la FIFA) vont comprendre un jour. Il y a un risque de blessures, a prévenu le joueur formé au VAFC, qui a pris l’exemple de Loic Badé et Warren Zaïre-Emery, ses deux coéquipiers blessés, pour appuyer ses propos. Si ça ne se calme pas, il y en aura plus. »

Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, a lui aussi donné son avis sur la question. « On subit ce qui est décidé. Les calendriers sont surchargés, les vacances sont écourtées. Nous avons eu des blessés durant ce rassemblement. Est-ce que ça va dans le bon sens pour l’intégrité des joueurs ? Non. »

Entre le beau jeu et l’accumulation des matchs, il va falloir faire un choix.

